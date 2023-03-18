新北市73歲孫姓男子18日到南投信義鄉獨攀郡大山，卻不慎失足墜落100公尺深山谷，所幸竹山消防訓練中心1名山搜教官行經下切關心孫男狀況，發現他頭部撕裂傷，身上多處骨折已意識不清，由於事故現場山勢陡峭，直昇機兩度嘗試吊掛都失敗，搜救人員晚間8時才接觸到傷者，協助傷者運下山就醫。

南投縣消防局表示，孫男完成郡大山獨攀，下山時不慎失足墜谷，所幸當時走在他前面的一支登山隊，剛好聽到他大喊「哇！」，立即協助報案，他們派遣地面搜救部隊挺進，不久也請空勤直升機支援。

報案人指出，孫男在距郡大山山頂約1.6公里處墜谷，當時有山友嘗試下切，不過免搶挺進到50公尺深山谷，沿途發現墜谷男子的背包、血跡等，試著呼喚墜谷男子，不過都沒有獲得回應，覺得狀況不妙。

報案不久，1名竹山消防訓練中心的山搜教官行經得知，嘗試下切山谷100公尺接觸到孫姓男子，當時發現其頭部撕裂傷，髖骨、腳踝骨折，以及左肩挫傷，雖傷勢嚴重，但尚有微弱意識，建議南投縣消防局請求直升機吊掛。

礙於孫姓男子墜落處山勢陡峭，直升機飛抵現場，2度嘗試吊掛皆失敗。搜救人員說，他們持續挺進，傍晚接獲山搜教官回報，傷患意識模糊、脈搏微弱，緊急實施CPR也發現胸腔有水聲，疑似胸腔內出血，傷勢恐不樂觀，晚間8時才接觸到傷者，協助傷者運下山就醫。