台灣光罩2022年合併營收77.41億元、營業利益12.48億元雙創新高，毛利率27.11％、營益率16.13％創近15年高。雖受業外金融資產評價損失拖累，歸屬母公司稅後淨利7.03億元仍創次高，每股盈餘3.37元，董事會決議擬配息2.5元。

台灣光罩2023年前2月自結合併營收10.14億元、年減7.81％，仍創同期次高。展望後市，雖然中階晶圓光罩產能略有鬆動，但高階晶圓光罩產能仍維持滿載，加上轉投資公司營運持續成長，集團目標今年營運穩健且強勁成長，看好合併營收有望突破百億大關。

台灣光罩將於5月24日舉辦股東常會，全面改選董事。公司近年將ESG納入經營策略中，除了在竹南科學園區總部打造逾千坪的生態景觀花園，並秉持擴大社會參與的目的，以苗栗當地茶農種植的台茶18號紅玉作為股東會紀念品，藉此支持當地有機農業。

此外，台灣光罩此次股東會將舉辦抽獎活動回饋股東，只要持有1張以上光罩股票的股東，進入台灣光罩的ESG活動網頁支持台灣光罩參與ESG行動，有機會於活動期間內抽到等值1張台灣光罩股票的活動獎品。