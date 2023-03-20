前總統馬英九將於27日啟程赴大陸祭祖並率青年學子交流，這是自1949年兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統，外界關注此行對2024年總統大選的影響。長期觀察台灣政局的日本學者小笠原欣幸20日分析，這取決於馬英九訪中如何被討論，可預見藍綠交鋒會更激烈，而此行也將與「疑美論」動向相互影響。

小笠原指出，​對馬英九而言，在兩岸關係緊張情況下，馬可能希望表現出國民黨能夠主導推動對話並緩和緊張關係，使選戰對國民黨有利。對於中方而言，馬英九在清明節期間出訪，恰好也符合大陸領導人習近平所提倡的「兩岸一家親」。由於蔡英文總統將在幾乎相同的時間訪問美國，馬英九的訪問也有助於抵消蔡英文訪美的影響。

​

小笠原認為，民進黨可能會批評馬英九的訪中行程，並加強「國民黨＝親中」的宣傳，目前美國正加強對中國大陸的對抗姿態，可能因此升高對國民黨的警惕。

​

「對台灣選民的影響則取決於馬英九如何呈現訪問中國的形式。」小笠原認為，國民黨和民進黨的核心支持者在兩岸關係的看法已經固化，因此對訪問的支持和反對觀點將進一步強化，可以預見雙方陣營的交鋒將會變得更加激烈。

另一方面，小笠原提到，台灣多數選民立場是拒絕統一，但支持與中國大陸對話，他們將觀察後續發展並作出判斷，馬英九訪問中國大陸將與「疑美論」的動向相互影響。

​

小笠原說，自今年初以來，中國大陸對台灣的措辭變得比較溫和，然而，對台灣施加的軍事和外交壓力並未減輕，中國大陸軍機持續越過台灣海峽中線飛行，中國大陸軍艦則頻繁接近台灣本島，在外交方面，宏都拉斯正考慮與台灣斷交，轉而與中國大陸建立邦交。

​

小笠原認為，習近平的對台政策常有類似上述「胡蘿蔔加大棒」並用的情況，使得各自產生的效果「相互抵消」的特點。如果這種情況沒有改變，馬英九訪中對中國大陸產生正面效應的可能性應該不高。