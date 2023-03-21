【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣果真是寶地，讓國際知名指揮家殷巴爾（Eliahu Inbal，1936-）回來了。

今年87歲的殷巴爾，有情有義，他挺直腰桿子，在國家音樂廳上演蕭斯塔科維契（1906－1975）悲壯交響詩，以音樂傾訴人性的恐懼與希望，共織人道關懷的深情網絡，鏗鏘有力，令人動容。

殷巴爾目前獲頒為TSO桂冠指揮，與俄羅斯籍男低音格里高利．施卡魯帕（Grigory Shkarupa，1989-）、木樓合唱團，以及TSO（台北市立交響樂團），共同演出。與猶太歷史緊密關聯的經典作品，殷巴爾與觀眾，肝膽相照的經典呈獻。

以色列裔的殷巴爾，個頭不高，明顯發福，頭頂白髮稀疏，他一身寬鬆老式西裝，站著指揮台上，看不出已逾八旬，還是英氣逼人，指揮蕭斯塔科維契的《第13號交響曲》時，全神貫注，磅礡氣勢。

殷巴爾對蕭斯塔科維契的作品，非常熟悉，尤其《第13號交響曲》，曲意深刻，令人激憤難平，他在曲子的誘導，精準到位，當激動處，手舞足蹈，他把臉上的金絲邊眼睛震飛，直落在中提琴樂手跟前，讓樂手趕緊撿起眼睛，拿到指揮台前，無視該音樂會是全程錄影。團員對德高望重的資深音樂人，敬重至極，溫馨的插曲，讓台下聽眾會心一笑。

殷巴爾本身就是詮釋馬勒、布魯克納、蕭斯塔科維契等經典作曲家的作品的大師，自從2019年8月，出任TSO藝術總監與指揮以來，力推他們作品，因為演奏馬勒、布魯克納和蕭斯塔可維奇等3位大師作品，幾乎就等於演奏全部。

近3年，疫情擴散，老人家冒著染疫風險，長途跋涉，又得忍受隔離，出關後帶著TSO 磨箭養兵，經常碰到疫情升高，準備好的演出，又被取消，讓他不勝其擾，也疲憊不堪，忍痛在去年中，解除合約。

眼見著俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin，1952-）對烏克蘭發動戰爭，這一年多，烏俄戰爭的荒謬，帶給台灣繪聲繪影的壓力，殷巴爾十分不平。當疫情漸歇，殷巴爾接受邀請，又千里迢迢，從英國飛回台灣，決定用音樂表達他反侵略、反獨裁的立場，力挺民主聖地台灣。

首先，他選擇蕭斯塔科維契的《第13號交響曲（巴比雅）》，作為TSO音樂季的首場演出。蕭斯塔科維契在世時，一再用音樂喚起人民，對暴政的反抗以及對自由正義的契盼，其中，《第13號交響曲（巴比雅）》是經典中的經典，訴說二戰時期，納粹在蘇聯屠殺猶太人悲愴史實，作曲家冒著生命危險，呼籲人類對抗不公不義，同時回頭審視歷史，從中學習互助、互愛的課題。

殷巴爾非常期待為台灣樂迷，演出蕭斯塔科維契該首偉大作品，以回報台灣民眾對他的友善、信任與支持。除了TSO精銳盡出，士氣大振，還有高帥英挺、音色醇厚的男低音格里高利·施卡魯帕，嘶吼吶喊式地傳達悲憫與憤怒心情；由彭孟賢率領的木樓合唱團，賣力相挺，共同詮釋經典巨作，留下史詩級的經典之夜。

「蕭斯塔科維契在世時，就勇於以作品批判時局，而他的作品中，不是只有批判，還有對人類歷史的審視與會省思。」殷巴爾有感而發。

二次大戰之後到現在，世界好不容易維持緊繃、但相對穩定的狀態，怎料1年多以來，世局正在逐步崩解，人類在面對國際局勢的混亂，價值觀念的扭曲，應該回頭向歷史學習，用智慧化解危機。

提起悲壯的蕭斯塔科維契的《第13號交響曲（巴比雅）》，取材自俄國詩人葉夫圖申科（Yevgeny Yevtushenko，1932-2017）同名詩作。交融著文學與音樂輝光。原詩以哀痛的筆觸，抒寫對歷史的省思，作曲家採用宏大的管弦編制、男低音、合唱團，構築成五樂章交響鉅作。

蕭士達高維契生前在創作上，先有「戰爭三部曲」，即第7、8、9號交響曲，之後，他於1958年至1962年期間，又創作了以革命為題的「革命三部曲」，也就是第11、12、13號交響曲，《第13號交響曲（巴比雅）》正是他「革命三部曲」的最後一部，特別重要。

該作品中，人聲加入，磅礡的樂器配置，和精妙的打擊樂，教堂的叮噹聲，隱約可見，馬勒生死影子，尤其發自肺腑的雄壯人聲，低吼著寓意豐富的詩句，激盪出怒濤般強大能量，呼籲人類審視往事，從中學習互助、互愛的課題，同時不要讓悲劇歷史，一再重演。

當時間回到1941年9 月，佔領基輔的德國納粹軍隊，與烏克蘭警察，把留滯城中的猶太人，驅逐到巴比雅峽谷，讓他們以百人左右，組成縱隊，分批進入峽谷。

然而，進入峽谷隊伍，卻遭到等候在前的機關槍掃射，死傷者直接墜入谷底，很快又被坍塌的崖壁淹沒，慘絕人寰的手法，一再重複，幾天下來，就有3萬多名烏克蘭籍的猶太人，被納粹殺害，血流成河，天地不仁。

在後來的幾個月裡，進入巴比雅峽谷的，包括猶太人、吉普賽人、蘇維埃戰俘，以及抵抗人士，累積達十多萬人，通通被如法泡製，殘酷屠殺。

俄羅斯籍詩人葉甫堅尼‧耶夫圖辛科悲憤交加，以他所見的殘忍經過，作了5首詩歌，讓時人為亡命者，共掬一把同情淚。葉甫堅尼‧耶夫圖辛科則代表著蘇聯年輕一代的文化詩人，詩的主旨，是敘述二次大戰時，猶太人在基輔所遭受到的大屠殺，意在強烈攻擊反猶太主義。該首詩，暗示與抨擊當局對於少數裔或異議份子的殘暴行為，其中猶太人被認為是受凌虐的典型。

天生反骨的血性作曲家蕭士達高維契，在憤怒之餘，把該詩作轉化成《第13號交響曲（巴比雅）》，分為5個樂章，即一首詩一個樂章，裡頭歌詞，深入淺出，全部改寫成雅俗共賞，讓合唱團以通俗的母語唱出，內容則涵蓋蘇維埃民間各個向面的生活點滴。

蕭斯塔高維契在全曲中，圍繞著死亡的主題，意圖凸顯戰爭的殘忍，以及人命遭到踐踏的慘狀，每個樂章都附有歌詞，透過男低音獨唱，以及男低音合唱團，渾厚低沈中的嗓音中，回首人間煉獄下，有如安魂曲般，撫慰蒼生。

蕭斯塔高維契不斷凸顯公民性的問題，表達他的人權的關注，因此不容於赫魯雪夫（1894-1971），埋下被整肅的禍因。

儘管蕭斯塔高維契《第13號交響曲（巴比雅）》，在意識型態上，不受到蘇聯當局的允許，但是就藝術創作的手法上，非常具有創新吸引力，他沒有採用奏鳴曲式，而是以迴旋、變奏曲式，構築全曲，令人耳目一新。

原本只是聲樂與管絃樂的單樂章想法，後來根據詩歌的章節篇幅，擴增為5個樂章的交響曲，後面加入的4個樂章，算是相當大手筆作法。

尤其交響編制龐大，除三管編制外，更有大規模的打擊樂，近80人的弦樂手，以及男低音獨唱，外加近百人的男低音合唱團，使整個樂曲，展現磅礡氣勢，不但人命關天，大是大非的史詩型巨獻，莫此為甚。

蕭斯塔科維契 自1943年起，對猶太人主題，產生興趣，他曾為猶太裔的作曲家Venyamin Fleishman的歌劇—Rothschild’s Violin 配樂，該首曲子的特質，可視為蕭斯塔科維契標準的猶太語法，在完成該歌劇後，蕭斯塔科維契再次以相同的手法，在他的第二首《鋼琴三重奏 》出現，在其最後樂章出現的「猶太死亡之舞」，乃反應他在聽到 （Holocaust）大屠殺以及希伯來語的（Shoah）的專業回應。歷史的統計告訴大家，二次世界大戰時，被納粹屠殺的人口，接近600萬人，歐洲猶太人的血淚故事，果然成就了該樂章。

1962年12月18日，蕭斯塔科維契《第 13號交響曲》，在莫斯科首演，由俄羅斯指揮家孔德拉辛 ( Kondrashin, 1914 - 1981 )，帶領莫斯科愛樂，搭配男低音葛洛馬茲基，以及俄羅斯共和國合唱團、古尼馨音樂大學合唱團一同演出。

然而，由於題材敏感，政治立即介入，首先，當局堅持修改劇中敏感部份，還建議需把其他戰爭的受害者，也放進《巴比雅》中，凸顯天下本來就是烏鴉一般黑。

然而，仔細檢查之後，曲中第二、四樂章，闡述的苦難與恐懼，讓人對獨裁政權，不寒而慄。

史達林主義者盡其可能地阻撓該曲的演出，男低音獨唱，甚至被迫離開樂壇。

一世才子蕭斯塔高維契，彰顯人道的主題，必想受到赫魯雪夫的壓力，尤其採用耶夫圖辛科詩作內容，文化人指桑罵槐的本事，更讓當局無忍受，最後黯然收場。

還好，在海外蕭斯塔高維契《第13號交響曲（巴比雅）》風光無比，詩人與作曲家都受到肯定與歡迎。1970年由尤金‧奧曼第（Eugene Ormandy，1899-1985）指揮費城管絃樂團為該曲在海外首演，西方總算有機會聆賞該曲，也一併向蕭斯塔高維契與耶夫圖辛科，表達衷心敬意。

身為國際一線指揮大師，殷巴爾視蕭斯塔科維契《第13號交響曲（巴比雅）》是世界的警鐘，也是社會良心。以TSO 桂冠指揮，重返台灣的音樂舞台，殷巴爾掏心掏肺，湧泉以報的心情，倍讓樂友喜歡與尊敬。

極權專制，可以屠殺宰治一些人，但不會長久，歷史教訓不能遺忘，殷巴爾提醒大家，人道關懷、善良互助、共同張顯人性價值才是王道，也才能成就不朽。

距離蕭斯塔科維契的離世，已經接近半個世紀，世人還沒有真正從《第13號交響曲（巴比雅）》曲子中得到啓發與智慧，距離正義的理想，還有很長的路要走。

然而，個人的純正意念，終將戰勝了一切的專政與壓制，為殷巴爾重登台北國家音樂廳與高雄衞武營音樂舞台喝采，殷巴爾帶給台灣的，不只是音樂饗宴，更是心靈雞湯。因為，殷巴爾總是千里迢迢，飛抵台灣，用行動提醒大家，有愛，行遍天下，正道，天長地久！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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