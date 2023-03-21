南韓超人氣女團「BLACKPINK」上周末一連2天到高雄開唱，讓台灣9萬名BLINK（粉絲名稱）嗨翻，起初預定演唱會結束後立刻搭機返台的BLACKPINK，因南韓起大霧而改為隔天一早才離開，對此，許多粉絲納悶為何他們如此著急返韓，原來是Rosé與Jennie要參加國際巨星哈利（Harry Styles）20日晚上在南韓的演唱會，而在該場演唱會中Jennie還與緋聞男友V（金泰亨）同框，引發熱議。

Rosé昨（20）晚在個人IG限時動態中分享自己與Jennie一同去看哈利泰爾斯的演唱會，從中可見兩人在觀眾席中相當興奮，更不時開心熱舞，隨後Rosé也曬出他在後台與哈利泰爾斯的合影，並寫下「Yayyy thank you @harrystyles for coming to Korea（謝謝哈利來到南韓）」。

Jennie（左圖右）與Rosé參加哈利（Harry Styles）演唱會。（圖／Rosé IG）

然而，該場演唱會中除了Rosé與Jennie外，去年與Jennie傳出緋聞的BTS防彈少年團成員V與隊友RM、柾國和SUGA，女團aespa成員Karina與Winter、MONSTA X成員亨元還有李東輝與柳俊烈都在台下欣賞演唱會，讓許多網友直呼「半個KPOP圈是不是都在這了」、「哈利反而不是重點了」、「沒有人在意我們哈利了嗎？」

事實上，Jennie與V去年遭一名駭客外洩兩人親密合照，包括男方親吻女方額頭，以及穿著情侶裝的合影等，但對此雙方的經紀公司皆未對這段戀情做出任何回應，如今兩人不避諱的同框，還被現場觀眾拍下Jennie進場時，V忍不住一直偷看對方，讓許多韓國網友直呼「天啊，我在現場的話，肯定會用超八卦的心態看他們」、「忍不住的姨母笑，泰泰的辣個小眼神我快笑死 拜託好好的 兩個最溫暖的人」、「兩人可以大方的坐在一起沒關係」。