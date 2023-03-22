大甲高中繁星入學成績亮眼錄取人數73人，超越去年錄取率達6成。(大甲高中提供)

大甲高中繁星入學成績亮眼錄取人數73人，超越去年錄取率達6成。(大甲高中提供)

112學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中表現亮眼共73人錄取大學錄取率達6成，人數超越去年的71人，錄取國立大學人數28名，頂尖大學多人上榜，還有多位同學依自己志趣捨棄國立學校選擇醫學大學藥學系、護理系等。社會科滿級分鄭紹均同學錄取心目中第一志願成大歷史系，熱愛化學的張仕勳進入清大化學系，繼續在化學領域探索。

大甲高中校長高榮利說，今年繁星推薦放榜，頂尖大學清大、陽明交大、成大2人及台灣師大都有學生上榜，更有同學捨棄國立大學錄取台北醫學大學藥學系及中國醫學大學藥學系；中央、中興、中山、中正等大學共5人上榜。今年繁星錄取人數達72人超越去年，頂尖大學都有學生上榜，肯定學生高中三年的努力，也要感謝師長們的用心付出。

高榮利指出，學測社會科滿級分鄭紹均平時會關心時事，了解社會議題，會用探究的角度分析時事，錄取成大歷史系更能發揮所長。國文滿級分郭祐君有深厚國文素養，對於文案編寫企劃很投入，錄取台北大學企管系更能增廣視野。錄取政大財政學系的陳子玲高中三年沒有補習，靠著勤作筆記認真學習成績穩定進步。

子玲是個孝順的學生，成績優異的獎學金全用來貼補家裡，減輕家中經濟負擔。錄取政大風險管理的廖家軒，平時養成今日事今日畢的好習慣，當節上課遇到不懂的內容一定會在下課時請教老師。錄取清大化學系張仕勳有著對科學得熱情，高二參加自然科學研究社，校慶園遊會時擔任化學宅急便的科學闖關關主。

高榮利表示，熱門的藥學系今年有王薪慈錄取台北醫大藥學系及陳語涵錄取中國醫大藥學系，王薪慈及陳語涵高二專題實作選修生物專題，高三選讀生物加深加廣選修課程，在修習課程中確立自己的志趣，如願進入藥學系就讀。

高榮利強調，繁星上榜同學有許多是畢業於甲安埔地區及鄰近國中的優秀學生，學校辦學理念注重學生的個別特質，強調適性揚才多元展能，進到學校的每個孩子學校提供多元選擇的課程規畫，讓學生依自己的志趣探索，落實輔導機制學生引導學生適性發展，藉此了解自己的志趣與專長，依自己興趣開創一條寬廣大學之路。