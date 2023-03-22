英國副國防大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）20日表示，英國將把貧鈾彈（Depleted uranium ammunition）交付給烏克蘭軍方，引發俄羅斯總統普丁強烈不滿，稱西方國家若使用含有核組件的武器，則俄羅斯將做出「對等回應」，加劇各界對烏克蘭衝突進一步擴大的擔憂。

根據《基輔獨立報》報導，英國送往烏克蘭的挑戰者2主戰坦克，將包含部分含有貧鈾的穿甲彈。貧鈾是濃縮天然鈾作為核燃料的副產品，具有高密度的特性，被用於武器，能大幅提高穿透力和殺傷力，有效破壞敵方的坦克和裝甲。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，預計今年春天就能將武器交到烏克蘭手上。

英國將送出挑戰者2主戰坦克至烏克蘭。（圖／Shutterstock）

對此，普丁表達了強烈譴責。根據路透社報導，普丁指控西方國家使用的武器「含有核組件」，俄羅斯必須做出對等回應。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）則表示，英國此舉使俄國和西方之間距離「核衝突」又近了一步，暗示俄軍可能動用核武加以反擊。

英國國防部則是認為，俄羅斯試圖透過言論誤導大眾，澄清與使用濃縮鈾的核武器不同，英國使用的貧鈾「只是標準組件……對人體健康和環境的影響極低，」更說「英國陸軍幾十年來都在使用貧鈾彈。」

不過，根據BBC引述聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）2022年的報告，指出「砲彈爆炸時，散發的貧鈾和有毒物質可能刺激皮膚，造成腎臟衰竭，提高罹患癌症的風險。」

目前已知只有美國在戰爭中實際使用過貧鈾彈，不過五角大廈已明確表示（3/21），不會將任何含有貧鈾的彈藥轉交給烏克蘭。