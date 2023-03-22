宜蘭縣消防人員上周於某民宅捕獲一尾南蛇，蛇在脫逃中鑽進洗手台排水管裡，卡在過濾殘渣的鐵製套筒縫隙中動彈不得。（永續發展協會總幹事王俊明提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防人員上周於某民宅捕獲一尾南蛇，蛇在脫逃中鑽進洗手台排水管裡，卡在過濾殘渣的鐵製套筒縫隙中動彈不得。（永續發展協會總幹事王俊明提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防人員上周於某民宅捕獲一尾南蛇，蛇在脫逃中鑽進洗手台排水管裡，卡在過濾殘渣的鐵製套筒縫隙中動彈不得，昨消防隊把蛇與連同卡在牠身上的套筒，移交請宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明協助處理；王俊明今（22日）說，會試著用不傷害牠的方式協助脫困。

王俊明昨看到蛇的狀況時傷透腦筋，遂PO臉書，「要怎麼幫牠解圍，求好方法」，網友笑回，「餓個兩天就」、「等牠變瘦一點」、「整組下鍋煮了」，也有不少人建議使用砂輪機、鐵剪刀剪開套筒；南蛇卡住的模樣讓人直呼「可憐的孩子」，心疼不已。

王俊明表示，先用食用油潤滑、按摩南蛇身體，待蛇的肌肉變軟較放鬆，就能減少摩擦力，再用手固定蛇頭，瞬間試著拉出來，如果還是不行，再用適當工具剪斷套筒鐵片，希望能儘早幫助牠恢復自由身，再帶往適當地點野放。

王俊明進一步說明，天氣漸漸變熱，正是蛇活躍的季節，南蛇較有活動力會常出沒，眼鏡蛇、雨傘節也會陸續現身；因蛇的主動攻擊性低，如民眾遇到時盡量保持冷靜、動作輕柔，可盡快聯繫消防或當地動保單位，協助蛇重返大自然。