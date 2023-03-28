宜蘭縣特有傳統節慶羅東「三月初三呷拜拜」活動，今（28日）上午8時於羅東鎮公所開放訂桌，限量300桌不到80分鐘即被訂完，現場排隊人潮看到公所張貼「售完」皆失望的離開；公所主秘蔡宜潔表示，對於沒訂到桌數的排隊鄉親感到抱歉，明年將評估是否增加桌數，讓更多人一起體驗辦桌人情味。

羅東鎮公所前滿滿的排隊人潮。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年公所邀請鎮內6家知名餐廳於4月15日晚上6時，在公所周邊空地辦桌，恢復舉辦羅東帝爺生吃拜拜活動，讓年輕人體驗「呷拜拜」文化，限量300桌，每人最多訂3桌，每桌定價3500元，由公所補助每桌500元，民眾可以優惠價3000元購得蘭陽特色佳餚。

於上午９時許張貼「售完」公告。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今呷拜拜活動上午8時開放訂桌，昨下午5時已有民眾開始排隊，今清晨5時公所前已排了70餘人，7時30分更增加到200餘人，公所廣場人山人海，大家撐著傘不畏風雨排隊中，有民眾笑說，「在還沒宣布完售前，都存有一絲絲希望。」公所同仁不停的發放號碼牌，終於在上午9時20分隨即張貼「售完」公告。

公所主秘蔡宜潔表示，因疫情停辦3年，今年復辦，鎮民都迫不及待的要訂桌，此次群眾涵蓋各個年齡層，老一輩人要回味昔日盛況，年輕人想體驗辦桌濃厚人情味；對於今天沒訂到桌的民眾感到抱歉，明年活動是否增加桌數擴大舉辦，會再作評估。