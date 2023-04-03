尤姓男子2年前騎機車行經嘉義縣竹崎鄉頂石棹遊客服務站前方道路時，因壓輾坑洞人車倒地，導致鎖骨、肋骨骨折等傷害，尤男質疑管理機關管理欠失，一口氣將林務局嘉義管理處、公路局五區工程處、嘉義縣政府、竹崎鄉公所等4公部門告上法院，要求國賠134萬餘元，嘉義地方法院審理後認為竹崎鄉公所有疏失應負4成責任，應賠償尤其25萬元，尤男超速應負6成肇責，全案仍可上訴。

嘉義地方法院民事判決指出，尤男2021年3月13日騎機車行經頂石棹遊客服務站前方道路前，因該路段無設置圍籬、安全護欄或路障，尤男因壓輾坑洞人車倒地，右側鎖骨骨折、右側第4到第8根肋骨骨折合併氣血胸等傷害，因該路段管理機關未將凹凸不平，布滿坑洞路面填平修補，也沒設路障、燈光標誌或圍籬警告用路人，尤男向竹崎公所等4單位求償。

尤男要求賠償醫療費用29萬4214元，機車修理費9650元，1個月無法工作損失4萬1401元以及精神慰撫金100萬元，共計134萬5265元。

地方法院釐清後，認為該路段屬竹崎鄉公所管理養護，指竹崎公所身為管理機關應注意管理維護，即時予以修補，以防止往來用路人之危險，或在該處路兩旁設置警示設施等交通安全措施，然竹崎鄉公所均未有任何積極作為，堪認管理有欠缺，導致尤男受傷，應負國家賠償責任。

同時，法院也認為，該路段限速30公里，尤男坦承車速逾40公里又有行車紀錄器佐證，認為尤男應負60％過失責任，最後判公所應賠償25萬1312元。