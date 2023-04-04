但在強調多元學習的12年國教新課綱上路後，台灣學童的課業壓力卻仍持續上升，據兒盟在兒童節公布的2023年兒童福祉調查指出，有44.5％的兒童認為課業壓力大，相較2022年增加2.9％，更相較HBSC國際平均36％明顯高出許多，也因此有28.8％學童不喜歡上學。

調查顯示，台灣兒少主觀生活滿意度平均73.5分，屬於「中等快樂」，主觀生活滿意度60分以上者佔79.1％，與HBSC世界平均相差8.9％，相較上一年度的74.0分略低。

調查發現，26.3％的兒少平均一周不到兩天有運動60分鐘以上，運動活動量偏低，兒少的平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時間，也有15％兒少「覺得孤單」、28.4％覺得「世界少了我也沒有關係」。

兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，每年兒童節，兒盟都會公布台灣孩子的大調查，提醒大人世界瞭解孩子的問題和需求，我們可以再多做些什麼可以讓孩子更幸福？後疫情時代，無論是孩子或是大人世界，都面臨新的問題和挑戰，也需要大家好好思考怎樣的生活安排可以讓孩子更快樂，讓童年的幸福感更提昇。