針對教育部長潘文忠表示將修改《私立學校法》來杜絕私立國中招生亂象，全國私立中學聯盟發布新聞稿請教育部尊重私人興學自由，若未與私校及家長團體達成共識，勿逕自推動修私校法。

私中盟指出，依據憲法相關條文，「私人興學自由」具制度性保障，而選擇適合自己學風並認同教育理念的學生，屬私人興學自由之範圍；私立學校法第57條，也明訂評鑑績優且未受政府補助之私立中小學，招生入學方式及辦理校內之教育實驗，得不受相關法令限制；司法院大法官釋字第382號，更解釋私立學校有錄取學生與辦學方式之自主性。

私中盟表示，全教總要求教育部修正私校法，禁止私校以各種名目進行招選學生，並比照公立學校，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班，不啻侵害憲法保障之私人興學自由，教育部必須明辨與正視。

私中盟也提及，學生與家長有權選擇適合之就學環境，包括公、私立學校，以達適性揚才之目的。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就讀，《國民教育法》強調的「教育機會均等之保障」，已可透過公立學校落實。

私中盟說，私校提供家長另一選擇機會，家長可就學生自身之特質，自主選擇適合的私校就讀，全教總卻力主修私校法，改為登記抽籤入學，由電腦決定學生入學機會，難道不是剝奪家長教育選擇權？