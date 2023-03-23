中鴻表示，整體來看，全球多國製造業築底回升，在供需改善及煉鋼成本支撐下，各國指標鋼廠持續開出漲盤，預計傳統旺季將推動鋼市上行，為貼近國際行情並反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲。

總體經濟方面，歐美部分銀行發生流動性不足危機，然當地政府及央行迅速反應穩定局勢，美國聯準會(Fed)更與英國、加拿大、日本、瑞士以及歐洲等5大央行採取協調行動，增強美元流動性供應。此外，3月17日大陸人行宣布全面降準1碼，將釋放人民幣5000億元資金刺激實體經濟，預計系統性金融危機發生機率有限，全球經濟仍將穩健運行。

目前下游採購需求回溫，鋼廠持續拉升報價，且預估土耳其災後重建鋼材需求釋出，鋼市供需仍朝正向發展。另外，大陸兩會延續追求經濟復甦基調，將恢復和擴大消費擺在首位，其中包含汽車、家電等大宗商品；隨著重點基建項目進程加速，預計在相關利多政策持續發酵下，亞洲鋼市將持穩上揚。