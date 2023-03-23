由於清明連假期間民眾掃墓時，燃燒紙錢易引起墓地火災，往年這段時間是墓地火警的高峰期，新北市第三消防大隊在23日上午展開墓地火災搶救演練，以期快速撲滅火警並保護民眾人身安全。

新北市第三消防大隊今日上午在淡水區第八公墓辦理墓地火災搶救演練，演練情境為民眾掃墓不慎引發墓地火警，由消防人員使用背負式水袋初期滅火、長距離水帶佈線及本局添購新戰力「滅火機器人」大水量進行墓地火警的搶救演練。

另外為加強預防火警發生，清明節期間也將在各行政區公墓將編排警、義消人車於現場進行安全警戒，以確保若發生墓地火警能在最短的時間內將火勢撲滅，避免民眾遭受波及，而現場也會發放掃墓用水桶供民眾於掃墓時可作使用。

新北第三消防大隊長陳志德表示，清明節是國人慎終追遠的重要民俗節日，希望透過本次的搶救演練來加強消防人員對墓地火災的應變能力，追思祭祖的同時亦向民眾宣導清明掃墓期間務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、紙錢不飛揚、記得滅餘燼、記得收垃圾。