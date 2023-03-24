交通事故死亡依然嚴峻！交通部長王國材過去曾以「希望每年交通事故死亡少於三千人」為目標，不過最新出爐的統計數據顯示，去年整體交通事故死亡人數3085人仍高居不下，且比前一年的2962人還增加了4.2％。

交通部道路交通安全督導委員會今日報告111年道安執行情形，道安委員會執行秘書黃運貴表示，去年全年交通事故37萬5632件，比前年35萬8221件增加4.9％；30日死亡人數3085人，比前年2962人增加4.2％；受傷人數49萬8887人，比前年47萬6304人增加4.7％。

去年整體交通事故死亡人數3085人仍高居不下，且比前一年的2962人還增加了4.2％。(簡立欣翻攝)

「機老酒」仍是主要肇事因素，去年機車事故死亡1954人，占全體63.3％，比前年的1808人增加了146人；高齡者死亡1286人，占全體41.7％，比前年1148人多了138人。僅酒駕死亡人數因為修法趨嚴而減少，去年是271人，比前年311人少了40人。

值得一提的是，日前由於外國媒體稱台灣是「行人地獄」而受到熱議。根據統計，去年以「行人」身分於交通事故中死亡的人數是394人，比前年的410人減少16人；「行人」受傷人數1萬6757人，比前年1萬5589人增加1168人。

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