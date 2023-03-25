雲林縣虎尾鎮1家紡織工廠24日深夜接近12點發生火警，消防隊獲報出動各式消防車11輛、消防22人前往搶救，到場時鐵皮屋工廠已有明顯火煙冒出，不到10分鐘全面燃燒，確定無人受困後，以出水線防護緊鄰民宅1側避免延燒，約1.5小時後撲滅，起火原因及財物損失由火調人員釐清中。

雲林縣消防局24日深夜11點42分獲報，虎尾鎮頂溪里1家紡織工廠發生火警，立即派遣虎尾、斗南、莿桐、土庫分隊前往搶救，消防人車於10分鐘後趕抵現場，由第2大隊大隊長沈俊興指揮，此時鐵皮屋工廠已冒出陣陣濃煙與火苗，經確認無人員受困。

消防人員發現火場有1面緊臨民宅，其餘3面無延燒之虞，由於鐵皮屋已全面燃燒陷入火海，有塌陷之虞，先布下出水線以周界防護阻隔延燒，避免民宅受波及，25日0點32分火勢獲得控制，1點25分撲滅，燃燒面積初估約600平方公尺。

消防人員指出，鐵皮工廠主要生產毛巾，廠內堆置大量易燃紡織原料，因此火勢蔓延迅速，共出動車輛11部、人員22名搶救，起火原因及財物損失由火調人員調查中。