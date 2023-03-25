離地球最近的不是月球，一顆名為2023 DZ2的近地小行星，將在26日凌晨4時左右，以時速2萬8000公里的速度從距離地球僅17萬3000公里處掠過，北市天文館表示，從25日傍晚開始，它就比月球的距離還近，短暫成為離地球最近天體，在沒光害的地區可用望遠鏡觀察到其蹤跡。

天文館說明，2023 DZ2是今年2月27日被發現的，屬於阿波羅族小行星，每3.16年繞太陽公轉一周，被歸類為近地天體，天文學家估算它在2026年時也不會撞擊地球。

2023 DZ2的近地小行星路徑與月球軌道比較。（北市天文館提供／張芷瑜台北傳真）

天文館表示，這顆由岩石組成的小行星直徑約43到95公尺，和一座足球場差不多大，比2013年2月在俄羅斯車里雅賓斯克上空進入地球大氣層，並產生音爆造成多人受傷的小行星大好幾倍，那顆小行星的直徑估計約20公尺，所幸2023 DZ2並不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞。

天文館指出，根據美國太空總署NASA提供的數據計算，2023 DZ2最接近地球的時刻在3月26日3時52分左右，不過隨軌道變化可能會有差異，它最接近地球時的距離很近亮度也較高，大約10等左右，在沒有光害的地區以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可看見。