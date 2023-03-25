寒舍集團集結旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐酒店及寒居酒店等5處據點，期間關閉飯店外部標誌照明、外牆燈、投射燈、花圃及路樹燈等，適當調暗或關閉非必需室內照明，並透過客房電視及電子看板宣導、推出館內餐飲優惠等方式共同參與。

國泰飯店觀光事業集結旗下和逸、慕軒及台北國泰萬怡酒店等7處據點，期間攜手國泰金及永聯物流，期間關閉飯店建築物招牌與館外造景燈光。執行長莊琬華表示，集團未來將陸續導入一次性用品減量替代方案，包括新增飲水機或回收箱等，推動環保綠生活。

國泰飯店觀光事業表示，全台和逸、慕軒飯店據點貫徹綠色生活理念，長年推出「綠生活旅人」Go Green住房專案，自備個人用品可享每房每日最優惠房價85折。同時，各據點開始陸續更換為大瓶裝洗沐備品，預計今年將全面導入完成，逐漸邁向減塑永續之旅。

台北遠東香格里拉活動期間將關閉建築物外牆燈，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替，亦邀請住宿旅客響應。而位於38樓的馬可波羅酒廊也特別以威士忌、爆米花創意設計一款「掌Corn未來」特調支持活動。

台北遠東香格里拉同步推出「香愛地球 永續生活」低碳環保住房專案，鼓勵旅客自備個人盥洗備品，除可享房價92折，再加贈香格里拉獨家環保托特包、風格環保餐具組等，3天2夜住宿期間將不提供一次性消耗備品、床單布巾更換與整理服務，實踐低碳旅行。

台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）表示，飯店長期執行「節能減碳計畫」，去年也推動集團一系列減塑計畫，包括宴會會議「淨塑向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水，以及更新環保餐飲外賣包裝等，提高顧客與員工的環保意識。

連13年參與的台南遠東香格里拉，期間將關閉所有非必要的內外部照明，部分照明區域在不影響視線情況下，將些微調暗或以安全蠟燭代替。同時，包括「品香坊」外賣商店、「醉月樓」中餐廳、「遠東Cafe」自助餐廳及「THE MEZZ牛排龍蝦館」亦同步推出餐飲優惠。

住房部分，台南遠東香格里拉即日起推出「愛旅行．『袋』著走」3天2夜住房專案，包括1日自助式早餐、加贈實用旅行換洗包乙個、享館內餐廳用餐9折及日本資生堂頂級Qi Spa芳療85折等優惠，續住期間不補充一次性消耗備品、整房服務及床單布巾換洗。