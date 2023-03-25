久旱逢甘霖，南投縣各鄉鎮市25日晚間陸續降雨，讓民眾開心不已，但是雨量雖然大，卻是驟急停歇，連地表都沒全溼，感覺像是一場空歡喜，不過還是聊勝於無。

由於乾旱嚴重，日月潭水位已經降到741公尺，因為考量安全，碼頭浮排陸續拖離。日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，日月潭周邊下大雨，對潭區水位應該稍有挹注，但主要還是看上游集水區雨量是否充足，才能讓日月潭恢復湖光山色的美景。