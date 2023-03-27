新北市女性負責人家數3年增11％，新北市經發局為鼓勵女性參與，推出「女性負責人經營講座」，以「YouTuber煉金術」為主題，邀請Yotube行銷女王及專業會計師，傳授頻道高流量秘訣及經營公司該注意的課題，吸引近60位女性公司負責人參與，由講師剖析受歡迎影片的類型、演算法和互動秘訣。

經發局指出，新北市女性負責人家數2019年12月至2022年12月從4萬903家增加至4萬5664家，增加4761家，增幅約為11.6％，女性創業者比重逐漸提高，市府以經濟、就業、職涯、健康及安全5大面向推動婦女平權，轄內也有許多典範，像是萊禮生醫科技董事王綉子、英紡企業董事長葉淑麗等優秀女性企業家。

經發局長何怡明說，為鼓勵女性勇敢創業，市府也舉行各種講座和群眾募資，還有中小企業貸款等創業資源，建構友善創業環境，消費者可以透過YouTube收看開箱、使用教學、評測和推廣等相關影片，獲取資訊，因此創業也要跟上趨勢，以YouTube搭建舞台，對頻道或商品品牌化，吸引消費者目光。

承垚國際事業有限公司負責人黃小姐表示，公司經營方向朝電商平台邁進，她曾嘗試拍攝開箱影片，但觀看人數寥寥可數，在聽完講座分析YouTube推播機制、受網友歡迎的影片，她更了解如何透過相關性設定影片標題、標籤和敘事等技巧。

經發局說，市府積極鼓勵女性創業，規畫經營相關專業課程，目前已規畫全新課程，邀請心理學講師，從各方面解析女性創業面臨議題，民眾可關注經發局網站或來趣新北金發局臉書粉專，掌握最新資訊。