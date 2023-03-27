桃園近日出現狒狒逛大街，引發民眾恐慌，相關單位追捕10多天未果，有網友好奇，一隻東非狒狒兩個星期抓不到，佔盡社會資源，且狒狒也知道要避開人群，何不乾脆不理牠就好。對此，網友們點出放任狒狒的危險性，「狒狒是吃生肉的，人類小孩也是食物來源之一」。

脫逃的東非狒狒昨天現蹤桃園富岡菜園偷菜，今天到台鐵富岡機廠閒晃，農業局表示，狒狒食物不匱乏，增加搜捕難度。有網友在PTT發文，質疑為了抓一隻狒狒出動幾百人，佔用社會、媒體資源，花了2個星期也沒抓到，花費的成本早就超過不知道多少棵菜了，為什麼不乾脆不理牠就好，「看起來狒狒也是有意避開人群，而且只有一隻，根本不會有什麼生態危害」。

文PO出後，不少網友留言，「當流浪狗不就好了」、「要抓中山大學很多阿，還更兇欸，不懂為何一定要抓到」，但更多人表示，不抓狒狒下場很恐怖，「就不要到時候有小朋友被攻擊」、「咬死人你就知道了」，其中有網友指出，不殺掉或不抓狒狒，幼兒園沒一個是安全的，以狒狒的體型抓走國小1、2級以下幼童很容易，更何況是幼兒園，且狒狒也會吃生肉，人類也是食物來源之一。

至於要怎麼追捕狒狒，農業局表示，狒狒警覺性高又神出鬼沒，等民眾出門通勤時可能又躲起來，目前正在富岡機廠附近做地毯式搜索，並增加誘捕方式，放置香蕉、蔬菜等，引誘牠出現。