塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享感情之路最坎坷的前5名生肖女，依序是生肖屬牛、豬、羊、雞、虎的女生，其中第1名的屬牛的女生不懂及時停損，即使這段感情已無法挽回也難以放手，導致自己長時間的痛苦及心累，面對愛情越來越消極。

▍第五名：屬虎的女生：自信過頭

總是不聽勸告又信心滿滿的她們，內心卻藏著許多憂慮。其實，她們很怕失敗、被拒絕。因太過自信，總是難以面對現實，容易到最後把自己弄得十分狼狽。在愛情一向很衝動，想獲得對方全部，但很少人能滿足她們需求。這種失落感常常陷入低潮，總是讓她們愛得很累。

▍第四名：屬雞的女生：容易悲觀

屬雞的女生很有自信、主見，可是內心卻充滿矛盾和掙扎，她們經常對自己的能力缺乏信心，對自己的選擇感到後悔。在愛情裡，總是覺得不夠好，不配擁有幸福。這種負面情緒時常讓她們變得緊張和敏感，對待感情的紛擾更是顯得脆弱，愛得很累。

▍第三名；屬羊的女生：鑽牛角尖

屬羊的女生很懂得愛，總是盡心盡力、獻出真心。但她們易過於執著，鑽牛角尖，不懂得放手，沉溺在一段愛情中無法自拔。便會不停地試圖去改變自己，或對方，不願面對現實，導致心累。她們害怕失去愛情、被人拋棄，所以難以真正享受愛情的美好，愛得很累。

▍第二名：屬豬的女生：容易受騙

屬豬的女生看似有自信，卻容易受傷，尤其是遇到要騙人感情的渣男時，很難藉由判斷力逃脫欺騙，最後被人玩弄情感。她們的自尊心脆弱，容易被打擊，感覺自己不夠好，在遇挫折指責他人前，反而先怪罪自己的傻。害怕獨處，總是需別人的陪伴的依賴性，導致了在愛情中的失敗和心累。

▍第一名：屬牛的女生：不懂停損

屬牛的女生頭腦很好，但思維速度慢，有時會錯失良機，不懂得及時停損。便會一直堅持下去，即使已看到無法挽回的結果，也難以放手。她們害怕改變，不懂得調整自己情緒，導致了長時間的痛苦和心累。害怕面對現實，讓她們在愛情中越來越消極，也難以找到真正的幸福快樂。