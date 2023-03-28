親密關係是充滿挑戰與意義的人際關係，若隨孩子到來，親職角色更增添兩人合作的挑戰。婚姻關係遇到困難是常見的事，重要的是兩個人怎麼面對。伴侶／婚姻諮商即是針對親密關係觸礁時的協助方式，諮商中，治療師將提供安全空間，陪同夫妻一起梳理在關係中卡住的地方，引導雙方練習有效溝通。

台北市立聯合醫院松德院區心身醫學科諮商心理師劉盈伶說明，有許多治療取向皆可應用於伴侶／婚姻諮商，精神分析取向是一種深度處理心理困擾的治療方式。治療師著重在陪著夫妻一起深入理解困擾已久的關係難題，而不急著給建議。每個人都帶著原生家庭的成長經驗到親密關係中，影響著個人如何和自己及伴侶相處。

劉盈伶說道，親密關係的特殊性質，讓心中未解決的議題有機會重新浮現，而最令人無力的，往往是某些挫敗經驗一再重覆卻無法改變。這些不容易的生命難題值得被好好善待與處理，所以需要花時間一起慢慢整理，才能有機會重新成長。心理師因為受過專業訓練，更能平等的協助夫妻雙方梳理內在的經驗。

劉盈伶解釋，婚姻諮商可適用於多種情況，包含伴侶／夫妻相處的各種困難、婚姻衝突、外遇後關係修復及父母親職合作等，皆可尋求婚姻諮商協助。若不確定是否適合，可先與伴侶一起進行評估性會談，由心理師評估是否適合進入婚姻諮商的療程，也會討論治療進行、治療目標，為進入治療做準備。