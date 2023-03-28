台北市議員林延鳳批評，蔣市府這3個月，根本沒有列管政見，相關資料都不能提供。（台北市議員林延鳳提供／陳薏云台北傳真）

北市府28日在市政會議指出，1月舉辦共識營，持續由研考會追蹤4個政策方向管考紀錄。對此，台北市議員林延鳳批評，蔣市府這3個月，根本沒有列管政見，直到20日才由副市長李四川召集各局處討論列管事宜，且以會議記錄還在呈核中為由，拒不提供，她質疑，台北市長蔣萬安此舉形同讓研考會公然說謊。有關市政白皮書的內容，在本月份由李副市長主持會議定案，研考會將於4月份起進行列管，未來每年1月跟7月也會定期更新市政白皮書，都會提供給議員，一切透明公開，沒有說謊的問題。

林延鳳指出，3日便和研考會索取政見列管資料，該會6日卻回覆「擬定辦理中」，還只提供蔣萬安競選時期「政見白皮書」，並口頭預告李四川將於20日，也就是蔣萬安上任86天後，才要開會後將決定局處列管事宜，光是這點就令她無法置信，直至25日，在李四川開完會5天之後，她就同一問題再調閱資料，研考會於昨日再次回覆「會議記錄呈核中」，等同還未確定如何列管，如今該會主委俞振華卻能對同一件事在市政會議上侃侃而談，還稱1月共識營後就有列管政見，顯見研考會若不是對她說謊，就是對全台北市民說謊。

林延鳳認為，蔣市府平時螺絲鬆，各種施政無方屢被檢討，才在上週被揭露六都施政滿意度最後一名的殘酷真相，但蔣萬安非但不及時提出有感政策挽回民心，民眾對其僅為三寶爸形象，市府同仁私下評論認為李四川才是市長，如今更墮落到由研考會主委出來說謊、文過飾非，未來該如何取信於市民？

林延鳳呼籲，市府應對其列管無方，向市民公開道歉，並即刻公開蔣萬安政見列管情形，分點、分項，公開透明，不用等到七月才公開，且列管事項不應以政見白皮書為限，舉凡競選公報內容、受訪時對市民的承諾，如建造社宅五萬戶等，都要坦然接受市民檢驗，不要連如何列管政見都要搞成「羅生門」。

台北市政府副秘書長王秋冬回應，北市政府1月14日至15日召開首長共識營，確認本府即刻推動的市政議題，分為工務組與非工務組，每組各提4大主題，由副秘書長王秋冬召開協調會，確認執行方向，並追蹤執行進度，由研考會於3月28日在市政會議中提出進度報告，這些政策為短期施政重點，不全然為市政白皮書內容。

至於市政白皮書的內容，在本月份由李四川主持會議定案，研考會將於4月份起進行列管，並請各單位按期報告執行進度，未來每年1月跟7月也會定期更新市政白皮書，都會提供給議員，一切透明公開，沒有說謊的問題。