4月即將到來，新的月份帶來新氣象，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析4月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免厄運。

生肖鼠

屬鼠人在4月份，可能有被揭發過往行為的情況，如果最近曾經做過一些見不得光的事情，要好好隱藏，或者從實招來，否則將會受到眾人的審判，而且必須接受不公平的對待，讓你備受精神上的折磨，假使真的不被諒解，請你一定要忍氣吞聲，虛心承受，因為下半月的運勢較好，有望讓事情漸漸消退。這個月在財運上有嶄新的氣象，但請不要走投機路線，不要買彩卷，財運來自正財，屬於工作上認真努力得來的，一般上班族雖無法有抽成獎金，但會受到上級的重視，日後有機會得到提拔。

幸運數字：6

吉祥方位：西南

生肖牛

屬牛人在4月份，工作上會有相當多的好機會出現，你可以選擇自己想要去做的業務，就算過去覺得很難完成的工作，這個月也能夠得心應手的完成，本月的執行能力很強，面對突如其來的狀況，補救能力很也強，工作運勢相當旺盛，但是建議你，做事情要有長遠的規劃，不要貪圖眼前利益，或是便宜行事，才不會在日後造成困擾。本月在健康上，易有卡陰犯煞的狀況，施工的地方盡量不要靠近，也勿入醫院或從醫院門口經過，如果必須到醫院，離開後最好能到廟裡走幾圈，藉此除去身中穢氣。

幸運數字：14

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在4月份，桃花運特別強盛，非常有機會遇到心儀的對象，而這個月的你，也非常適合當間諜，你可以深入心儀對象的朋友圈中，從中打探到許多有利訊息，找到追求對方的正確方式，成功討得歡心，讓你們在感情上大大的拉近距離，此外本月還有一個特別的美食運，你將有機會吃到很不錯的餐點，如果可以帶著心儀對象一同前往，那麼感情將會更加升溫。本月在工作上較為粗心，容易產生各種不同的狀況，不過好在貴人運不錯，當你遇到問題時，不要獨自面對，記得趕快找同事協助，才能夠平安過關。

幸運數字：25

吉祥方位：東南

生肖兔

屬兔人在4月份，身體狀況容易亮起紅燈，易遭受風寒，感冒發燒，或是突發性疾病的困擾，例如心臟病、高血壓等，所以在身體有異樣時，一定要趕緊就醫接受治療，才能化險為夷，千萬不要不當一回事，認為只是小問題，否則小病變成大病，將徒增許多病痛。在投資理財上，會吸收到相當多的資訊，能夠找出對自己有利的投資方式，也清楚明瞭如何安排資金的規劃，但始終難以下決定，其實你不要考慮太多，因為這個月的財運還不錯，認定了目標，就大膽執行，有望獲取豐厚的成果。

幸運數字：31

吉祥方位：東方

生肖龍

屬龍人在4月份，易面臨到許多紛爭，那些吵吵鬧鬧的事會不斷在身邊上演，但你並不是事主，而是主持公道的人，雖然這些事讓你煩心，但請一定要耐心處理，用光明公正的心來面對，因為你的正義，不僅能將事情處理好，同時也能讓紛爭的雙方對你產生景仰，在往後的日子裡，他們將成為你的貴人，在有需要的時候，來回報你的恩德。本月在感情上，有機會破鏡重圓，能和分手的對象取得聯繫，並逐漸加溫彼此間的情感，若是單身者，也有望和曾經心儀，久未聯繫的對象再次邂逅。

幸運數字：27

吉祥方位：西方

生肖蛇

屬蛇人在4月份，有機會多次出入五光十色、燈紅酒綠的世界裡，你能夠藉此紓發心中長久的壓力，讓自己變得更為年輕，更有活力，雖然能夠找到許多快樂，釋放諸多情緒，但請記得適度就好，不要沉迷，避免樂極生悲，破壞了與家人間的和諧。在工作職場上，本月能得到老天的眷顧，會有很多賺錢的機緣，各種外快不時出現，讓你有機會累積許多財富，感到相當的滿足，但是絕對要有光明磊落的態度，誠實的獲取財富，千萬不要有投機或是欺瞞的行為，才能長保平安，安穩的保持財運。

幸運數字：8

吉祥方位：東北方