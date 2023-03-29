春分甫過、現值春天，中醫師表示，身體氣血在冬天時潛藏體內深處，到了春天，氣血就應生發出來，若能良好滋養，有助一整年的健康，民眾此時應早睡早起、衣著寬鬆等，尤其因人體在春天應有良好循環，因此不宜穿緊身衣褲來勒緊身體。

中醫師陳峙嘉在其臉書表示，春天是一年健康的關鍵，因冬天時，身體的氣血潛藏在體內深處，到了春天，氣血就應該生發出來，好好滋養、保護人體，他提供4個必做訣竅、3個必吃訣竅。

必做訣竅方面有4項：

1. 早睡早起：盡量在晚上12時前入睡，睡足7個小時，早上7時起床，出去走動一會，促進身體的循環。

2. 曬太陽：春天時吸收太陽能量，可趕走冬天的陰寒之氣，以利身體溫暖。

3. 衣服寬鬆不綁髮：因為春天氣血要生發，循環要好，因此不適合穿緊身衣褲，勒緊身體；另也因此不要綁頭髮，或不要綁太緊，有助頭部循環的順暢。

4. 慢活大笑：春季對應到五臟是肝臟，中醫認為肝主情志，且肝為將軍之官，負責指揮全身氣血的循環，所以春天肝氣要疏通，要保持愉快的心情。

至於必吃的食物，他建議多吃含豐富胺基酸、維生素的蘆筍，並泡五味子、玫瑰華茶，來補肝、疏肝，以利身體的氣血循環。