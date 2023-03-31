根據3月聯準會公布的利率點陣圖判斷，12月終端利率落在5.1％，顯示後續仍有1碼升息空間。不過，從3月下旬利率期貨數字則反應，市場預期今年底前聯準會可望有近4碼的降息幅度。

第一金投信表示，從過往經驗顯示，從聯準會升息結束至開始降息，一般歷時約3～6個月，而金融市場在貨幣政策由緊縮過渡至寬鬆的階段，通常會出現通膨仍處高檔、經濟恐出現衰退的疑慮。

聯準會在3月升息1碼，同時將美國今年GDP成長率下調0.1個百分點至0.4％。最近銀行體系的危機事件，引發投資人對金融系統穩定性擔憂，銀行危機若擴散，可能導致對家庭、企業、個人放貸條件緊縮，也是目前市場判斷經濟衰退與降息時機的拉鋸考量。

據彭博統計，1984～2018年聯準會執行過6次降息循環，從降息前3月至降息後1年的股債市行情觀察，降息前3月投資級債券、標普500指數表現持穩分別上揚0.8％及0.9％。不過，那斯達克科技股、非投資級債券因市場風險意識升高，分別修正4.7％及0.3％。

進一步觀察降息後1月、3月、6月至1年，隨著降息時間拉長，股債市走揚行情也隨資金派對越開越旺，漲幅隨之墊高，其中又以降息1年後，各類資產都有達逾1成漲幅表現最亮眼。

第一金投信研判，聯準會年中起轉向中性貨幣政策的機率高，至於降息的時間點到來前，市場受政策不確定性影響，市場呈現較大震盪，降息3個月前較適合配置如風險承受度較低的投資級債券等，後續觀察通膨、消費與失業等數據。

一旦聯準會由鷹轉鴿，有助於提振市場風險追逐情形，此時包括非投資等級債券、科技股等標的，都可望受惠資金行情全面上揚。像今年最有市場話題性的AI主題標的，受到現階段行情混沌影響，若出現短期較大修正，正提供投資人分批建立投資部位好時機。