澱粉是減重者力求減少攝取的食物，但醫師表示，澱粉類食物經過冷藏方式可增加抗性澱粉的比例，進而減少小腸對澱粉的吸收率、餵養大腸中的好菌，進而減重、減少大腸癌的發生，此外，抗性澱粉因較不易被吸收，較不會造成劇烈的血糖波動，有利控制血糖、預防糖尿病。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，抗性澱粉就是因其水溶性的「長鏈」碳水化合物的結構，較不易被消化酶分解，使其較對於「小腸的消化」有抗性。同樣食材會因烹調方式或冷藏方式影響其抗性澱粉的比例，例如，炒飯或地瓜在剛煮完的當下，都是較容易被消化的澱粉，但經過冷藏後，抗性澱粉的比例會增加，使其較不容易被人體吸收，且因水溶性纖維帶有較多的水分，食用後讓人較易有飽足感，進而達到減重的效果。

他並表示，由於抗性澱粉能以較完整形式通過消化道、到達大腸，餵養大腸中的腸內好菌，且抗性澱粉能抗發炎、改善腸內酸鹼度，甚至降低大腸癌的發生率。

除了減重、預防大腸癌，他表示，相較一般澱粉，抗性澱粉比較不會造成嚴重的血糖波動，是一般人或糖尿病患者穩定血糖的好幫手。