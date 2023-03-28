減重瘦身幾乎可稱為全民運動，尤其平坦小腹、精實的身材是所有人的夢想，但腹部脂肪又非常難消除，營養師朱瑞君分享減重瘦小腹的4類食物，包括全穀類、纖維類、綠茶、堅果類。其中綠茶所含的兒茶素能加速燃脂速度，另有多項研究指出，兒茶素具有抗氧化、防癌等效果。
營養師朱瑞君在其IG表示，全穀類對於瘦身減脂有很大的幫助，若將精緻澱粉換成全穀類食物，除了不容易肥胖外，也可避免血糖急速升高。另外，多食用高纖維食物，因為多吃蔬菜能增加飽足感，水溶性纖維能延長腸胃消化食物的時間，也能讓血糖不容易迅速上升。
她並建議，以綠茶代替飲料，因為綠茶中的兒茶素能加速脂肪燃燒速度，若再搭配運動的燃脂效果更為明顯。她今（28日）受訪時補充，眾多研究顯示，兒茶素因具有抗發炎、抗氧化特性，並誘導癌細胞凋亡，對於防癌、抗癌有一定成效。
此外，堅果與黑巧克力也是瘦身、瘦小腹的幫手，因這類食物可降低體脂肪及膽固醇的單元不飽和脂肪酸，但她也提醒，由於這類食物熱量不低，所以食用時仍須控制份量。
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