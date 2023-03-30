身穿醫師袍露出8塊肌的猛男廣告，惹人遐想，高雄博田醫院減重外科醫師王銘嶼被封為「醫界藍正龍」。（王銘嶼提供）

41歲王銘嶼身高183公分、體重83公斤，體脂率10％，還擁有傲人胸腹肌，但其實過去最胖130公斤，經減重手術及魔鬼式重訓、搭配精準飲食控制，才能有這副好身材。（柯宗緯攝）

王銘嶼32歲時全盛時期130公斤。（王銘嶼提供）

41歲王銘嶼身高183公分、體重83公斤，體脂率10％，還擁有傲人胸腹肌。（王銘嶼提供）

41歲王銘嶼身高183公分、體重83公斤，體脂率10％，還擁有傲人胸腹肌。（王銘嶼提供）

41歲王銘嶼身高183公分、體重83公斤，體脂率10％，還擁有傲人胸腹肌。（王銘嶼提供）

熙來攘往的高捷車站，一幅廣告引發不少路人熱議。身穿醫師袍露出8塊肌的猛男廣告，惹人遐想，而循線找到男主角，身分是高雄博田醫院減重外科醫師王銘嶼，過去巔峰到130公斤，經減重手術及魔鬼式重訓、搭配精準飲食控制等方式鏟肉，才能有這副好身材，網友看到照片也驚呼封為「醫界藍正龍」。

41歲王銘嶼身高183公分、體重83公斤，體脂率10％，還擁有傲人胸腹肌，渾身散發麻豆味道，別看他有如此令人稱羨身材，其實是「苦過來的」。他透露，自己從小偏胖體質，32歲時全盛時期130公斤，嘗試到健身房運動未果，竟又診斷出椎間盤斷掉，讓他意識到，若不減重，恐怕危及健康。

王銘嶼當時拖了2、3年後，才鼓起勇氣動了減重手術，為維持良好體態，他最瘋狂時，天天到健身房報到重訓，搭配減肥菜單飲食控制調整，逐步打造出如今的猛男身材。

他笑說，「不好意思讓其他減重醫師壓力很大！」他瘦身成功後，外型簡直變了一個人，而病人對他觀感、喜好程度也有很明顯的差別，而更重要的是，身體也愈發健康。

不少乘客近日經過高捷車站看到王銘嶼的廣告，上頭標語寫著「胖過瘦過才能懂你」，讓人忍不住瞪大眼睛看。他靦腆說，有人說他像藝人藍正龍、歌手周杰倫，也有人認為像棒球明星陳致遠。網友驚艷直呼「好帥」、「跪求認識」。不過，王銘嶼其實已婚，還有3個小朋友了，讓不少粉絲心碎。

王銘嶼表示，自己不會向病人推銷減重手術，但他「以身作則」對體態自律，想傳達出減重除了靠飲控、運動外，若真的造成生活困擾，可以求助專業醫師諮詢。

他的減重門診病人以女性居多，像是有「小厚片女」，身高160公分、66公斤，BMI 26，但無法穿比基尼，最後來尋求幫助。他也觀察到男性考慮動刀動機，多半是「真的身體拖到不舒服」才做減重手術，因此他也呼籲不要拖到身體抗議了，才求助醫生。