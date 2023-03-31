中視、三立外景實境《綜藝玩很大》近期節目到林口大峽谷外景，主持人必須開著越野休旅車，進行隊友二選一的環節，節目組找來了一群寫真男神女神，成員包含潘若迪、潘映竹、壯壯、周予天、雅涵、羽葤，其中已經六十歲還依舊保有健美身材的潘若迪，意外被小隊長KID選上，驚訝的KID脫口說出「可以改選嗎？」差點讓潘若迪爆氣，現場氣氛十分逗趣。

除了必須自駕抵達目的地之外，兩隊還要自行尋找路人闖關，不但要找到夫妻幫忙洗車，還要有六塊肌猛男願意脫上衣合照，執行難度爆表，為了贏得勝利，壯壯完全不顧形象，沿路摸男生的肚子找腹肌，各種荒謬大膽行為，恥度無極限，心急的潘若迪還烙下狠話：「如果答案猜錯，就退出演藝圈！」更在路邊不顧眾人眼光，大跳健身操，超失控的脫序演出，讓節目組好氣又好笑。

另外，日前節邀請了本土天團玖壹壹的健志跟洋蔥來到節目，不按牌理出牌且無厘頭的他們，連續兩週逗樂粉絲，紛紛留言笑到肚子痛，還跪求希望下次三位能合體上節目，超高人氣的他們，也即將閉關準備演唱會，暌違五年重返台北小巨蛋的演出，令人超級期待。