台北市長蔣萬安29日特別前往一江山紀念碑，祭悼並獻花給一江山戰役為國捐軀的先烈將士。（陳薏云攝）

台北市長蔣萬安29日上午率領北市府各單位、軍方，並與烈士遺族家屬前往台北市忠烈祠，向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士祭祀追思。不過今年特別新增一個行程，蔣萬安前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士，也恰巧復刻曾祖父、故總統蔣中正1956年時，親臨弔祭一江山烈士殉職的畫面。

典禮開始前，蔣萬安先向參與祭典的榮民遺眷致意、表達關懷與慰問，感謝先賢烈士為國家所做的貢獻，並指出南港軍人公墓因為環境清幽交通便利，榮民榮眷大部分選擇到這裡安厝，所以忠靈堂龕位已經飽和。

蔣表示，為使國軍將士、榮民袍澤無後顧之憂，兵役局特別規畫興建壁葬設施，近年來總共增建約一萬多個龕位，且已陸續完工啟用，今年南港軍人公墓亦將施作水保改善工程，來維護園區邊坡及葬厝設施安全。

而春祭典禮於上午10時30分正式開始，蔣萬安向先賢靈位上香、獻祭品，於司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，感念先賢們的英勇與為國犧牲的事蹟。祭典結束後，並逐一向現場遺族代表致贈慰問金，表達市府無限追思與緬懷之意。

之後蔣萬安新增了過往市長皆未有的行程，特別前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士，並向一江山戰役的遺屬致上哀悼與敬意。

一江山戰發生於1955年1月，由王生明將軍率領一江山的官兵奮戰三晝夜，浴血堅守陣地，最終因兵力懸殊最終態勢不利，我方千餘名官兵為國捐軀，而王生明將軍也引爆最後一枚手榴彈，壯烈成仁。一江山失守的消息傳回台灣後，舉國震悼，蔣中正故總統明令追晉王生明司令為陸軍少將，並將所有殉國將士入祀忠烈祠。

兵役局局長李治安表示，市府於每年3月29日舉行春祭典禮，藉由祭祀先賢先烈的典禮感念渠等為國犧牲奉獻及發揚「慎終追遠、追念先祖」之精神，讓全民一同感念有國軍的保疆衛土，才能成就今日富足安定的社會。