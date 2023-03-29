行政院提出的環保署組織改造方案正在立法院審議中，擬將環保署擴編升格，但由於擴編內容仍然欠缺水、土、林、汙、廢之整合，而只是環保署的擴編，過往因為缺乏跨部會整合無法妥善處理的問題依然存在。立委陳椒華與十多個環保團體一同召開記者會，呼籲政府組改不能失去業務整合的理想，如果只是組織擴編，仍只是環保業務，不應稱為環境部，只能稱為環境保護部（環保部）。

參與記者會的環團代表包括看守台灣協會謝和霖秘書長、台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任、台南社區大學發展學會晁瑞光研究員、台灣蠻野心足生態協會陳憲政理事長、看守土城愛綠協會洪郁凱、台北市台灣環境生態護育產業工會何承翰理事長、台灣環境保護聯盟林學淵副秘書長。

陳椒華表示，立法院本會期進行環保署組改，環保署擴編人力及業務，增加事業廢棄物處理管理及氣候變遷業務等，大部分業務沒有改變。以往大家期待環保署組改可以納入水資源保護管理、水土保持、國家公園及山林保育等業務，因為許多環境問題就是因為業務沒有整合，也包括保育主管機關事權分散的問題。然而本次環保署的升格僅只是業務人力擴編，未納入「水」、「土」、「林」，如僅是「環境保護署」升格，只能稱之為「環境保護部」。

陳椒華說，在環保署升格版本中，廢棄物多不見了，只看到資源循環，廢棄物成為資源物了，如果環保署升格不見環境保護，那升格意義何在？難道廢棄物改資源後，管不好也沒關係？

看守台灣協會謝和霖秘書長認為，需要大幅增加的是做事的人力，而非上面當官的位置，因此建議目前草案中的資源循環署與環境管理署能夠整併為一個署，畢竟後者業務與前者息息相關，並建議名稱改為「資源暨環境品質永續管理署」，以點醒其是為了永續目的而管理資源與維護環境品質，而原來的資源循環署名稱太過狹隘，似乎不管資源減量、也不理會廢棄物妥善處理。

謝和霖也說，至於毒化局如果要升格為毒化署，至少應該把工廠相關的化學物質管理業務與人力，從工業局、消防署、勞委會手中整併過來，讓有限的政府人力能發揮最大效益，免得同一種毒性化學物質，卻因為牽涉到工安、消防、職安，而須勞煩多個機關予以管制。

另外，謝和霖指出，2018年版的環境資源部範疇太過龐大，但現行環境部草案範疇又太過狹隘，顯示政院欠缺整合能力。建議至少能將水利署、礦物局等與資源管理有關的機關整併過來，讓這些單位不是為了經濟發展而服務，而是為了環境資源永續而管理。

他認為國土規畫、防災與保育的相關機關，比如內政部營建署的城鄉發展局、國家公園署、農委會水土保持局、特生中心、林務局、海委會的海保署、經濟部地調所等等，如果不納入環境部，也應整併成「國土規畫與保育部」，而非散落各部會，避免相關法規、業務疊床架屋，遇到問題時卻互相推諉。