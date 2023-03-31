蔡培慧宣稱幫忙爭取每年清運5萬噸垃圾，卻是縣府已協調好的8萬噸之內，南投縣議員呼籲多做事勿做秀！（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

立委蔡培慧27日邀中區水資源局、環保署等單位，會勘鳥嘴潭、名間鄉及竹山鎮垃圾堆置場，強調幫忙協調每年清運5萬噸垃圾，南投縣府相當感激，盼蔡培慧明確告知協助縣市，以便洽談外運事宜，未料清查得知這5萬噸就是縣府原洽談的8萬噸內，並未額外增加。南投縣議員痛斥：「多做事勿做秀！」

蔡培慧30日發布新聞稿指出，環保署允諾1年給南投縣5萬噸外運額度，確定有4縣市，每年分別處理2千噸、8千噸、1萬噸及2萬5200噸的垃圾，強調環保署已告知南投縣環保局垃圾外運的數量與協助的縣市。

南投縣府指出，縣長許淑華當選後，透過各種管道、人脈，包括議長何勝豐、副議長潘一全等人幫忙之下，獲6縣市以互惠方式協助垃圾去化，3月起每日外運垃圾量200噸，年處理目標8萬噸。得知蔡培慧額外向環保署爭取清運5萬噸，相當感謝，未料調查得知，5萬噸垃圾量，其實含在縣府已談妥的8萬噸之內，並無額外再增加，空歡喜一場。

「感謝環保署協助。」縣府說，縣內垃圾累積超過23萬噸，迫切需要中央、地方合作，遺憾立委蔡培慧邀環保署現勘時，縣府未獲告知，無法到場說明。強調南投縣垃圾去化處理是必須嚴正面對的公共議題，縣府持續努力，也歡迎任何助力，共同解決垃圾問題。

南投縣議員游顥表示，蔡培慧日前會勘，「忘記」邀請縣府與草屯鎮公所，讓人質疑其服務分顏色，如今她對外宣稱幫南投爭取每年處理5萬噸垃圾量，竟然含在縣府已談妥的8萬噸之內，並無額外再增加，盼蔡培慧務實做事，切勿作秀，「一而再再而三的說謊，對分工合作沒有幫助，反而只有製造不信任」。

「大家高興南投垃圾處理量增加，沒想到是假的！」南投縣議員林儒暘痛斥，蔡培慧對外宣稱幫忙爭取每年清運5萬噸垃圾，結果卻是縣府之前已協調好的8萬噸之內，這就是作秀收割了！蔡培慧日前會勘垃圾問題，竟跳過南投市，處理垃圾分藍綠嗎？呼籲「蔡委員應該真正幫忙爭取垃圾處理量，而不是一直蹭一直爽，人家做事你在搶功」，希望處理問題不分藍綠，多做事勿做秀！