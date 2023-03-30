宜蘭縣政府環保局今天（30日）舉行新任局長許嘉琦布達宣誓暨交接典禮，許嘉琦就任前是新北市環保局簡任技正，許任環保局長，也是縣長林姿妙連任後，第3位從新北借將的局處長。

早在這月中，就已經傳聞許嘉琦將接任宜蘭縣環保局長，今天舉行布達宣誓暨交接典禮，由林姿妙主持，許嘉琦自代理局長林金龍手中接下印信，完成交接儀式就任環保局長職務。

林姿妙表示，縣府用人唯才，為借重許嘉琦局長專業，特地從新北市政府環保局借將，期望許局長豐富行政資歷及環保專才，能持續讓宜蘭人驕傲的好山好水好空氣，成為台灣發展中的典範與傳奇。

縣府表示，許嘉琦為台大環工所碩士，就任前為新北市政府環保局簡任技正，曾任環保稽查科、循環資源科、低碳社區發展中心、水質保護科長及兼任新店及八里焚化廠廠長、專門委員。

林姿妙連任縣長後，新任的建設處長潘亮宇、地政處長李先智，原先都在新北市政府服務，如再加上接掌台北市體育局長、前宜蘭縣教育處長王泓翔，以及宜蘭縣副縣長林茂盛，林姿妙從首任縣長以來已有5名一級主管來自新北市。