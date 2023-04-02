台南市政府環保局「藏金閣2館」進駐有「全台最美公署」之稱廳舍，清明連假首日試營運吸引近300人參觀，環保局指出，藏金閣2館預計4月底正式對外開幕，清明連假試營運期間不限消費金額且完成藏金閣粉絲專頁按讚、留言並公開分享，有機會抽中藏金閣2館紀念酒1瓶。
清明連假首日雖然一整天都在飄雨，但民眾出遊興致不減，環保局指出，昨天上門的客人來自各地，除有民眾前來拍美照，也有人是專程來欣賞各式二手家具，今天天氣轉好，出遊的人也明顯增加。
藏金閣2館現場展示約20件回收再修復的古典優雅二手家具，讓不少民眾讚嘆不已，此外也販售有使用廢木料再製的各式木作精緻小物，以及使用工廠裁切邊角料所製作美學商品等，都大受好評。
其中，環保局美學班用牛皮沙發剩料製作的零錢包、用剩餘布料設計而成的女版霸氣包堪稱「人氣王」，還有民眾直接帶走一組，準備當作今年的母親節禮物。
環保局長許仁澤表示，藏金閣2館即將開張消息傳出後，這一周就已吸引不少民眾目光，試營運期間不限消費金額且完成藏金閣粉絲專頁按讚、留言並公開分享貼文，有機會抽中藏金閣2館紀念酒1瓶，歡迎民眾把握清明連假試營運期間，前來參觀。
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