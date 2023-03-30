日媒透露，日本政府已經開始協調，最快4月上旬放寬針對來自中國大陸入境人員的邊境口岸防疫措施。即使沒有新冠病毒陰性證明，若接種了3劑以上疫苗，就允許入境。

共同社30日引述政府相關人士透露，據對來自中國大陸的航班進行採樣調查結果，發現感染陽性率的逐漸轉為低水準程度。

日本政府去年底要求對來自中國大陸的航班旅客，及7天內有過大陸旅遊史的旅客進行入境檢查；今年1月，更要求上述旅客登機前須出示入境前72小時內的新冠陰性證明，但在3月已將入境檢查更改為抽樣檢查。