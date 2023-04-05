蔡英文總統將於美西時間5日（台灣時間6日凌晨）會唔美國眾議院議長麥卡錫，中 共此時透過「福建海事」微信公眾號宣布，將啟動台灣海峽中北部聯合巡航。對此，民進黨立委趙天麟認為，此舉實在沒必要，中共顯然是要製造軍事灰色衝突，此種失去決策彈性的作法，自由民主陣營會加強對台灣的支持，提高圍堵力道。

民進黨立委趙天麟。（黃婉婷攝）

趙天麟指出，美方多次告訴中方，蔡英文此次過境屬非官方性質，和過去不分黨派的中華民國總統過境一樣，縱使本次跟麥卡錫見面，確實創中華民國總統外交首例，但相較麥卡錫表態有意訪問台灣，蔡總統選擇赴美會面，某種程度上是降低衝突的安排，對於蔡總統和美方來說，都是細緻又不失台美關係提升的安排。

趙天麟認為，中共大可招見美國大使表達不滿，或僅在大陸沿海周邊進行軍事行動，都比透過海事局宣布聯合巡防來得有層次，此作法明顯是「製造灰色衝突的準軍事行動」，顯見中共決策失去彈性，「每次都打出最強的牌，其次的牌打出來就沒有效用」，最後結論就是升高衝突，各國的因應作法必定是加強圍堵，陸方將得不償失。

相較去年前美國眾議院長裴洛西訪台後，中共發動圍台軍演，趙天麟認為，中方此次透過海事局以治安為由，以類似海警執法的名義出動，但陸方先前修改海警法，授權海警在一定衝突下可以執行軍事行動，必然會被各國解釋成軍事行動，自然就會加大圍堵力道。