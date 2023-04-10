多名酒客想強闖信義區夜店尋釁，警方獲報趕往處理。（翻攝畫面）

北市警信義分局月9日清晨4時許獲報，松壽路夜店外有數人聚集，疑似酒客向夜店安管尋釁。現場守望員警見狀立即上前了解，現場5名年輕酒客情緒激動，執意闖入夜店，被安管人員擋在門外，過程中酒客與安管發生拉扯推擠，員警為免發生鬥毆案件，趕緊以優勢警力噴辣椒水將5名滋事的屁孩反銬壓制在地，統統帶回派出所管束。

信義區夜店外爆衝突 警噴辣椒水、反銬5屁孩壓制

據了解，5名被管束的年輕男子，9日凌晨在該夜店飲酒，安管人員告訴警方，他們在包廂與相互認識的友人酒後口角糾紛，安管立即將情緒較激動的一方人員帶離夜店。

稍後這群酒客又欲返回夜店尋釁時，遭安管人員阻擋在門外，眾人仍情緒激動執意進入，現場守望員警為避免發生暴行鬥毆、擴大衝突，立即將現場21歲周姓、21歲曾姓、24歲簡姓、25歲許姓與21歲王姓等5名酒客噴灑辣椒水、壓制反銬，帶回派出所進行管束，等他們稍酒醒再通知親友帶回。

信義分局表示，為因應深夜時段夜店區人潮眾多，於清晨3至6時散場時段，在夜店區編排封鎖性路檢勤務，彈性交通管制松壽、松仁路口及松壽、松智路口，除計程車、公務車、救護車輛外，其餘車輛只出不進以利儘快疏散夜店區人群離開，並在各夜店周邊編排約20名守望員警，發現有狀況立即制止並區隔雙方，第一時間避免糾紛擴大衍生肢體衝突。