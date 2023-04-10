裴洛西去年8月訪台曾引發共軍圍島演習，近日蔡麥會後，中共再度環台實施3日軍演。演習雖已於10日宣告結束，但媒體人謝寒冰在《盧秀芳辣晚報》節目示警，現在已經不用講海峽中線，問題在怎樣拒敵在24海浬外？但我方連飛彈快艇都拿出來用，表示真的勢窮力竭，因為艦隻數量不足。而共軍公布的影片不能等閒視之，有了俄烏戰爭的教訓，共軍不打則已，一打就必先擊斷所有通訊中樞，不再用威嚇的方式避免破壞。

「上次他龜了3天才有反應，這次第1天就有反應，已經算比較快了！」謝寒冰表示，但老實說，一群非專業的人坐在那邊，到底要看出什麼東西來？貼這圖到底有什麼意義？表示妳運籌帷幄、決戰於千里之外嗎？看起來也不像，那裡面除了蔡明彥看起來比較懂之外，其他人都不懂。貼這張照片就表示外行在領導內行，對軍事根本就不重視，也不知道整件事情的嚴重性。

謝寒冰提到，現在的情況其實是蠻嚴重的，其實很想聽聽對方怎麼回應，才知道態度是什麼，結果沒有，國防部只播我們自己這邊的喊話。我們是海軍跟海巡二對一，聽起來好像很強？但請問海巡有什麼戰力？海巡上面只有一個30機砲，萬一真的起了衝突，海巡在旁邊要幹什麼？

「這是第二次被包圍了，情況其實蠻嚴重的。」謝寒冰指出，有了第一次的經驗之後，我們到底拿出了一套什麼樣的應變辦法沒有？怎樣延緩這個局勢，怎樣把對方拒在24海浬之外？現在已經不用講海峽中線了，因為已經沒人在管了。現在我們連飛彈快艇都出來了，就表示我們真的是勢窮力竭，因為你的艦隻數量不足，所以只好把飛彈快艇都直接拿出來用，這種小船在大洋上能起的作用非常非常低，老共過去也建了一堆飛彈快艇，現在幾乎都封存了，因為其實沒什麼太大用處。

謝寒冰強調，「萬一他三天兩頭給你這樣來，我們有辦法這樣子窮於應付嗎？很擔心這一點」。再來，他這次公布這支影片，直接攻擊台北、高雄這些地方，很多自嗨說「不可能這樣打啦！」如果俄烏戰爭沒有發生之前，中國大陸確實可能不會這樣打。俄軍一開始也是認為說，我們都是斯拉夫民族，所以用恐嚇的方式給你壓力，避免破壞，到時候你可能為了尋求和平，會投降撤退，結果烏克蘭選擇沒撤退，結果就是纏鬥至今打了1年。

「那表示俄軍一開始戰略判斷出現錯誤！」謝寒冰直言，有了這個教訓之後，中國大陸不打台灣則已，一打台灣一定是不囉嗦，因為他沒有辦法跟妳在那邊死拖活拖，一定先想辦法擊斷你所有的通訊中樞，讓你首尾不能相連，所有他認為重要的戰略目標，該打的就是要打掉，不然戰爭拖久了對他非常不利。有了俄烏戰爭的教訓，中國大陸真的還會像過去那樣戰略想定嗎？完全不會！所以這真的是愈來愈緊張的時刻，不能等閒視之。