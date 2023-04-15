俄羅斯今天砲轟烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克，造成一名幼童等8人喪生。警方指出，這名幼童被從廢墟中搶救出來，但送醫急救時不治死亡。

斯拉夫揚斯克（Sloviansk）位於目前由烏軍掌控的頓內茨克州（Donetsk）。

法新社記者目擊表示，救難人員針對一棟被炸毀的公寓大樓挖掘搶救，整條街一些房屋遭砲轟後冒出濃煙。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在砲轟後於烏克蘭電視台指出：「這次砲轟造成8人死亡和21人受傷。」

當局稍早表示有5人死亡，且有一名幼兒可能被困在瓦礫堆中。

烏克蘭警方在推特（Twitter）發文指出：「一名幼兒從瓦礫堆中被搶救出來，送醫急救時不幸在救護車上死亡。」

烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）說，死者是一名2歲大的男孩，並對男孩家人表達哀悼之意。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早譴責俄羅斯「殘酷砲轟」民宅，「光天化日之下殺人」。

斯拉夫揚斯克在巴赫姆特（Bakhmut）西北方45公里處。巴赫姆特是目前俄烏交戰重心。（譯者：徐睿承）1120415