即將在4月底赴美進行國是訪問的尹錫悅，在接受路透社專訪時，首次大剌剌表態自己對俄烏戰爭最新的態度。韓國政府之前曾開出，不提供毀滅性武器給烏克蘭的政治承諾，現在也視同跳票。

尹錫悅的但書是，如果出現國際社會不容的情況，例如俄羅斯對平民大規模襲擊、殺戮或嚴重違反戰爭法的行為，韓國就可能很難只堅持人道主義或財務援助烏克蘭。

尹錫悅也透露，下周去見美國總統拜登時，也會談及不斷在試射導彈以及增加核威脅的朝鮮。同時，韓國也要提升自己的監視、偵察與情報分析能力，更要研發性能超強且威力巨大的軍武來制衡朝鮮。

尹錫悅在訪談中強調，韓國政府正在尋求強化與美國訊息共享、聯合因應以及共同執行等雙邊合作事宜，而不是想要建立跟日本有關的亞洲版NATO（北大西洋公約組織）。

相對於前任總統文在寅，尹錫悅讓外界感覺對朝鮮金正恩更為強硬。文在寅在位時還曾經牽線，讓時任的美國總統川普跟金正恩展開歷史性對話。不過，尹錫悅表示，跟朝鮮方面的相互談話還是保持開放態度。

對於兩岸緊張張的政治情勢，尹錫悅也發表看法，聲稱這不僅僅是中國大陸與台灣之間的問題，而是跟朝鮮一樣都是全球性議題。再者，這些緊張局勢之所以會發生，因為企圖以武力改變現狀，韓國與國際社會站在一塊，堅決反對這種改變。