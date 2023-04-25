韓國政府最快可能從下月起，正式對北韓禁運可被用於研製人造衛星的關鍵物品。

北韓一直致力於發射各類軍用飛彈，並已發布接連發射「軍事偵察衛星1號」等多種人造衛星的計劃。據朝中社報道，北韓國務委員會委員長金正恩於本月18日，現場指導國家宇宙開發局，並指示如期發射已製作完成的「軍事偵察衛星1號」。他還強調要擁有自主研發的氣象觀測、地球觀測、通信等多種衛星。

據韓聯社報導，韓國產業通商資源部25日公布《關於涉及履行維護國際和平與安全等義務貿易的特別告示》修正案的主要內容，並徵求公眾意見。該修正案包含對北韓限貿清單，「對朝監視對象清單（觀察名單）」新增與人造衛星研製相關的77款零部件和設備的內容。77款物品包括了太陽電池板、陀螺儀、圖像感測器、天線、導航系統、電力調節器等。

據報，韓國政府最快將於下月起施行上述新規。此項措施旨在提醒韓國國民和國際社會，對北韓出口有關物品保持警惕，以防民用的低配置產品通過第三國流入北韓。韓國政府已與多國友邦共用該清單，供有關各方將此用於對北韓限貿。