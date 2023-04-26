衛星電話要通過軌道衛星進行連接，其可以從地球上的任何地方連網，並且不依賴於手機訊號塔台，是備受期待的新興技術，但根據外媒報導，衛星電話受到美中激烈競爭影響，恐怕很難暢通全球。

根據華爾街日報報導，美中都決心要在衛星技術上占據主導地位，這兩個超級大國同時也都有能力破壞對方的夢想，可以動用監管規則，阻止對方的衛星服務在本國境內使用。

報導指出，美國和中國的公司在打造支持衛星系統方面沿著不同的軌道前進，有可能導致整個世界分為兩個區，親中區使用中國製造的設備和衛星，親美區則使用主要由美國、歐洲、日本和韓國製造的設備。

雖然目前中國還不具備發射所有衛星的能力，但報導提到，中國正朝著成為世界級太空領導者的目標穩步前進，有希望在2045年趕上或超過美國。美國情報界3月發布的2023年度威脅評估報告更指出，中國很可能到2030年，就會在許多領域達到世界級地位，對美國構成嚴重威脅。