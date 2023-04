據悉,在美東時間26日時,韓美兩國總統將在白宮舉行峰會,會中美國或將強調承諾動用所有軍事力量,包括以核武來捍衛盟友。美國若加強威懾之延伸,正好可凸顯尹錫悅這次訪美主題:行動聯盟、邁向未來(alliance in action, toward the future)。

不過,在26日韓美高峰會之前,因為是正式的國是訪問,會先舉行抵達典禮。之後,尹錫悅夫妻將參加拜登賢伉儷所主持的迎賓國宴。韓國政府指出,這次會藉機與美國深入探討韓美聯盟未來方向,進一步擴大全球戰略布局。

迄今,就職快1年的尹錫悅,幾乎每兩個月就會在全球各地所舉辦的國際性大會中,跟拜登碰1次頭。除了政治議題外,隨行來自各大韓企約122位企業主所組成的訪問團,像是三星電子、SK財閥以及現代汽車等,也都希望能繼續爭取美國通膨降低法,以及晶片法案中,優惠韓國的政策。

尹錫悅前任的文在寅,任內雖也有去美國訪問,但不是最高規格的國是訪問。這種極為隆重的外交交流活動,尹錫悅是自2011年時任韓國總統的李明博之後的第1位。同時,對拜登來說,除了日前接待過法國總統馬克宏外,尹錫悅則是第2人。

美國時間25日,尹錫悅將出席美國高科技業者,宣佈在韓國投資的各項計劃會議,像是三星電子、SK集團、現代汽車、高通、科林研發以及波音等,各公司約30位執行長都將出席。

另個重頭戲是在美東時間27日,尹錫悅將在美國國會發言,回顧過去70年以來在建立自由民主、法治與人權共同價值上的韓美同盟關係,以解決兩國未來面臨的挑戰,以及提出雙方前進的展望藍圖。

同樣也是在27日,尹錫悅還要馬不停蹄趕去波士頓,預計隔天去麻省理工學院演說,緊接著還要去哈佛大學演講。按照現有規劃,尹錫悅將在29日返回韓國首爾。

過去這幾個月,尹錫悅在國際舞台看似風光,先是跟日本大和解,出席各種全球會議,現在又被美國高規格接待。不過,根據韓國民調單位Realmeter查訪,尹錫悅的國內支持率已經連續3周下滑。

尹錫悅這次比前1周的民調再度下降1%,來到32.6%。主因是尹錫悅訪美前,高調發表俄烏戰爭以及對台灣的看法,惹惱了中國大陸以及俄國,加劇韓國跟這兩大國的緊張情勢。故反對尹錫悅的民眾也高達64.7%,周增1.3%。