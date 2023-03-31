有報導指出，阿里旗下菜鳥物流正準備來港上市，菜鳥回應說，目前尚無明確規劃和時間表。消息說，菜鳥正在為香港IPO做準備，投行中金及花旗參與其中。消息又指，菜鳥目前估值200億美元，目標最快今年底上市。

阿里巴巴日前宣布集團創辦24年來最重要的組織變革，設立6大業務集團，據報是由創辦人馬雲主導。

華爾街日報引述知情人士透露，馬雲在海外設計構建分拆阿里巴巴的計劃。馬雲在最近幾個月與包括阿里主席兼首席執行官張勇等高層通話，敦促他們分拆公司，認為此舉將使阿里在中國日益飽和的市場中更加靈活和更有競爭力。

知情人士稱，儘管馬雲已於2019年卸任阿里董事局主席，但他在公司仍具影響力，並積極參與該公司的戰略決策。

據報，在馬雲返回中國之前，北京方面近幾個月來一直伸出橄欖枝並冀激發馬雲的愛國主義，即現在是回國為中國發展作出貢獻的時候。

馬雲本周一突然訪問阿里發源地杭州的一所學校，這是他在近一年來首次回國。在他現身的一天後，阿里宣布將分拆為6家獨立實體，每家都將有自己的首席執行官和董事會，並能自行尋求上市。