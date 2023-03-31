商務部數據顯示，2月PCE物價指數年增5％，低於1月的5.3％與市場預估的5.1％增幅，創下2021年9月以來最低。月增率0.3％，低於1月的0.6％與市場預期的月增0.5％。

扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE2月年增4.6％，低於1月 與市場預期的4.7％增幅，且創下15個月低點。月增率為0.3％，低於1月的0.5％與市場預期的0.4％增幅。