從未謀面！馬英九湘潭首祭拜馬立安 用「湖南話」讀祭文哽咽了

4月5日就是清明節，現年已高齡七、八十歲的前總統馬英九和4名姊姊，今天一起回到湖南湘潭老家祭祖，顯示出傳統中華文化中慎終追遠的傳統美德。大陸國台辦主任宋濤全程陪同。馬英九祖父馬立安的墓地日前重新修葺、周邊重新鋪路，顯得煥然一新。現場有不少村民一早就在沿路上等候圍觀，車隊抵達時燃放鞭炮夾道歡迎。

馬英九和4名姊姊湖南湘潭祭祖。(藍孝威攝)

馬英九一行返鄉祭祖的車隊，今早8點多從湖南長沙市區下榻的飯店出發，沿著107國道一路向南，行駛100公里抵達湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。從107國道轉入一條上山的水泥小路走4到5公里，可看到一片開闊的水田，水田中央靜立著2棵挺拔的松樹，松樹環抱著一座馬英九祖父馬立安之墓。

這幾天，馬家祖墳和祖居所在的湘潭縣茶恩寺鎮和白石鎮，父老鄉親們正在為馬英九回鄉做準備。通往馬英九祖父墳墓的公路兩側，安裝了簇新的金屬護欄，外來者可將車停在一處可容納約20輛車的水泥地上。

步行跨過環繞水田的一條小水渠，可去到田中墓地。通往墓地的田埂小路，此前不到一公尺寬，現在用紅色木板加寬了一小半。墓地四周，也用紅色木板加寬環鋪。前幾天工人們還在緊張忙碌，墓側後方還要鋪一個木板平台。

馬立安墓碑為漢白玉材質，立於民國17年，並於之後重修過。碑刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，落款為「男：人初、人松、人積，孫：英九、石」。

據馬氏族譜記載，馬立安是「大」字輩、馬英九的父親是「人」字輩，馬英九的「英」字輩是湖田馬氏第22代。馬英九的爺爺名「大基」，號「立安」，父親名「人初」，號「鶴凌」。

馬立安墓與馬家祖居之間，分屬兩個緊鄰鄉鎮，相隔不過7、8公里。駕車穿過太陽山，沿著湘江向北，就進入了白石鎮馬家堰村。這條嶄新的柏油路穿越田野，傳將命名為「英九路」。為迎接馬英九，馬家堰涼亭近日特意重新粉刷。