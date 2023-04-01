N37橋梁去年8月檢測時，橋墩跟橋面板混凝土皆已剝落、鋼筋明顯外露、橋梁未設置護欄，列入打掉重建的危橋，限制3.5公噸以下車輛通行。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善及立委林文瑞等人勘查麥寮斷橋。（雲林縣府提供）

雲林縣府最新橋樑檢測出有7座必須重建，其中一座位於麥寮鄉三盛村產業道路的N37橋梁，3月30日晚間突然斷裂，連橋板、橋墩等遺骸都不見，縣長張麗善已緊急會勘，責成工務處1個月內完成規畫設計、發包。

斷裂的N37橋梁為跨越中排的產業道路橋梁，寬2公尺、長30公尺，距離中排深度2公尺，周邊大多是畜牧場、農田，麥寮公所遵照工務處橋樑檢測判定為危橋，懸掛限制3.5公噸以下車輛通行的告示牌。

工務處長汪令堯指出，N37橋梁去年8月檢測時，橋墩跟橋面板混凝土皆已剝落、鋼筋明顯外露、橋梁未設置護欄，列入打掉重建的危橋，限制3.5公噸以下車輛通行。

3月30日晚間疑似有一輛重車經過N37橋，瞬間壓垮第一拱，重車動彈不得，後來有人派來怪手救起重車，順便把橋墩、橋面、水泥塊等殘骸一併載走，現場只剩另一岸有橋梁遺跡，肇事車輛由警方調查中。

汪令堯表示，縣府橋梁檢測作業十分確實，預知該橋梁無法承受重車通行，並及時張貼限重告示，將向肇事車輛求償；另該橋梁改建經費1000萬元，縣長已責成一個月內先規畫設計、發包，再設法請求中央補助。

張麗善表示，N37橋梁斷裂事件顯示危橋何時會斷掉無人知，威脅民眾的生命安全，希望中央了解保護鄉親生命財產的重要性，補助縣府重建所有危橋。

立法院交通委員會30日考察雲林交通建設，縣府提出最新橋樑檢測結果，有71座橋梁需重建與維修，其中7座有重建急迫性，盼交通部補助2.6億元，交通部表示僅能協助公路系統的橋梁，其餘必須申請農委會、水利署或營建署補助。