《皮諾丘》將現場打造成一座歐洲小鎮，進入皮諾鎮城門後，超現實蒸汽龐克風格工作室將呈現在觀眾面前。現場除了歐洲小鎮及蒸汽龐克的工作室之外，展場亦展出難得對外公開的動畫製作過程，觀眾可一次看到包括主角皮諾丘、傑佩托及劇中經典場景從零開始的動畫繪製。此外還有一座秘密告解室，邀請觀眾拿起紙條寫下藏在心中的秘密，將曾經說過的謊言吞進鯨魚肚子，在誠實告解後獲得勇氣的力量重新出發。如同《皮諾丘》反映孩子成長需要不斷試探與實驗的天性，在向外探索的歷程中面對課題，最終成為一個有思辨與判斷能力，一個真正的男孩。

除了顛覆經典文本的故事體驗，備受觀眾好評的沉浸式互動更在《皮諾丘》有所突破。超人氣Youtuber『星期天配音是對的』驚喜獻聲，在任務影片中引導觀眾進入故事，隨著任務的推進，大小朋友一同喚醒鋼鐵男孩皮諾丘。另現場更邀請金屬藝術創作家──『打鐵人藝術工作坊』江承堯老師、以及台灣第一屆鋼鐵藝術節冠軍邱贏洲老師參與展場情境設計，打造一個魔幻且神秘的皮諾鎮。